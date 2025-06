Gusttavo Lima quer romper com gravadora após descobrir boicote; anúncio deverá ser feito em breve

Amores, estava correndo na esteira da academia para esquentar meu corpo para as séries de treinos intensos. Eis que meu personal me conta uma bomba que pode estourar a qualquer momento no mundo da música nacional: um sertanejo descobriu sabotagens mega escandalosas que podem selar o fim da parceria com sua atual gravadora… Gente, que bapho!

Bem, acontece que durante o quadro de fofocas apresentado pelo jornalista Felipeh Campos no programa ‘Alô Você’, do SBT, foi revelado que, ainda nesta semana, o cantor Gusttavo Lima fará uma grave denúncia sobre suas músicas estarem sendo boicotadas pela Sony Music, sua atual gravadora.

O cantor está insatisfeito com a falta de promoção de seus lançamentos pela gravadora (Reprodução/Instagram)

De acordo com o jornalista, o sertanejo estaria insatisfeito com a forma como a gravadora tem conduzido seus lançamentos, que já não alcançam o mesmo sucesso de antes em plataformas de streamings.

“É uma denúncia que é considerada grave e além disso pode virar caso de polícia”, reforçou Campos.

Ainda segundo Felipeh, Gusttavo Lima teria acusado a Sony de descaso diante do uso de robôs em plataformas de música, prática que, segundo ele, tem prejudicado o alcance de suas estreias, assim como possíveis presenças de suas composições nos rankings das mais ouvidas.

Felipeh Campos também reiterou que o sertanejo vai se pronunciar sobre o caso ainda nesta semana.

Gente, que bomba! Por essa eu não esperava… bem que notei a ausência do astro nas principais paradas da música nacional. Estou passada!