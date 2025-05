Gustavo Mioto já trocou farpas com Luisa Sonza: “ Foi uma situação foi desagradável”

Gente, estou aqui em casa comendo uns bombons de brigadeiros belga com morango que ganhei de uma vizinha minha, quando recebo um vídeo no meu grupo de fofoqueiras sobre o Gustavo Mioto.

No Sabadou com Virginia deste último sábado (10), o sertanejo confessou que já teve alguns desentendimentos com a Luísa Sonza após ele ser questionado se algum famoso já havia sido “desagradável” com ele.

Ele contou que teve uma vez que eles chegaram a discutir após a loira fazer uma piada que ele não gostou.

Sem papas na língua, Gustavo falou: “Uma pessoa já foi desagradável comigo. Aconteceu uma vez. Foi a Luísa Sonza”. Então, ele explicou o ocorrido: “Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada”.

Em seguida, Mioto surpreendeu a todos ao revelar que essa não foi a primeira que os dois se estranharam. “[Aconteceu] outras vezes também”, falou, sem dar mais detalhes. “Não sei se é uma pessoa desagradável, porque nunca convivi com a Luísa, mas situação foi desagradável. Quando me perguntam [sobre alguém que foi desagradável comigo] isso que me vem na cabeça”, completou.