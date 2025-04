Guilherme Uzeda, ‘Tia’ de Mulheres, aceita proposta para permanecer na TV Gazeta

Plot twist daqueles! Amores, vocês estão lembrados que um humorista estava de saída da TV Gazeta? Pois bem, acabei de ficar sabendo que ele fica. Uma amiga de São Paulo me contou que ele foi convencido após receber uma contraproposta de uma superintendente da emissora! Bapho dos grandes!

Acontece que o humorista Guilherme Uzeda, intérprete de ‘Tia’ no programa ‘Mulheres’, vai permanecer na TV Gazeta. Na semana anterior, o comediante tinha combinado que o programa desta terça-feira (8), teria sua última participação na emissora, porém o caso ganhou uma reviravolta no início desta semana.

O humorista faria sua última participação na emissora nesta terça-feira (8) (Reprodução/Instagram)

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, na última segunda-feira (7), o humorista foi convencido pela superintendente de programação, Marinês Rodrigues, a continuar na empresa.

Segundo o portal ‘Na Telinha’, a proposta que resultou na permanência de Guilherme Uzeda, garante o salário atual do artista, no entanto, no novo contrato, ele fará apenas três participações no ‘Mulheres’ durante a semana, o deixando livre para outros projetos.

O pedido de rescisão contratual de Uzeda foi motivado por impasses criativos com a produção do programa, fato que foi solucionado.