Guerreiros do Sol: sucesso do Globoplay conquista o Rose d’Or Awards como Melhor Telenovela

A saga nordestina de “Guerreiros do Sol” acaba de conquistar um espaço importante no cenário audiovisual mundial. A produção dos Estúdios Globo em parceria com o Globoplay levou para casa o cobiçado Rose d’Or Awards 2025 na categoria Melhor Telenovela, superando cinco concorrentes internacionais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º), durante uma cerimônia realizada em Londres.

Disponível no catálogo do Globoplay, a obra se destaca por unir ficção e acontecimentos inspirados em passagens reais da história do Brasil. Ambientada no sertão das décadas de 1920 e 1930, a novela mergulha nas tensões entre cangaceiros e os poderosos coronéis da época, um retrato de conflitos que, segundo o protagonista Thomás Aquino, ainda ecoam no país. “São cenas de um Brasil que, mesmo um século depois, mantém brutais injustiças”, afirmou o ator ao g1.

A novela original Globoplay foi gravada em 2023 e lançada este ano, sendo um grande sucesso na plataforma.

Thomás Aquino vive Josué, papel que ele celebra como seu “primeiro grande protagonista”. O personagem tem como referência Lampião, figura emblemática do cangaço que até hoje divide opiniões por sua mistura de lenda, resistência popular e violência. Essa ambiguidade também marca a trajetória de Josué dentro da narrativa.

A trama competiu com outras produções internacionais e venceu a categoria.

O enredo ganha força com o romance entre Josué e Rosa, interpretada por Isadora Cruz. A jovem também desperta o interesse do coronel Elói, vivido por José de Abreu e inspirado no domínio e brutalidade dos coronéis da época. Para eliminar seu rival, Elói destrói a família de Josué, desencadeando a sede de vingança que leva o protagonista a se juntar ao bando do temido Miguel Ignácio, papel de Alexandre Nero.