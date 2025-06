‘Guerreiros do Sol’: Rosa se arrisca para salvar Josué

O destino de Josué por pouco não é selado com sangue nos próximos capítulos de ‘Guerreiros do Sol’. Após ser atingido durante um confronto tenso com Arduíno, o líder dos cangaceiros se arrasta até uma caverna e passa o dia escondido, sem forças, à beira da morte. É quando o inesperado acontece: Rosa o encontra por acaso e, sem pensar duas vezes, decide ajudá-lo — mesmo que isso possa custar muito caro.

Durante uma visita à casa dos pais, Rosa resolve se refrescar em um rio quando escuta um som estranho vindo de uma gruta. Curiosa, ela se aproxima e se depara com uma cena chocante: Josué está caído, com a perna em estado crítico. O choque é imediato.

“Meu Deus, Josué! A gente tem que cuidar disso logo senão tu pode perder a perna”, diz Rosa, desesperada. Mal podendo reagir, ele responde com emoção: “Uma benção essa ferida. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui juntos.”

Josué havia sido baleado por Arduíno e estava agonizando em uma gruta.

Tomada pela urgência, Rosa promete voltar e salvar a vida do cangaceiro: “Tu se agarra nessa vida! Tu não vai morrer!”

De volta à casa, ela confidencia tudo à irmã, Otília, e pede ajuda no resgate. A princípio, a irmã tenta frear a loucura: “Rosa, você não sabe o cabaré que vai ser se painho descobrir um negócio desses. E teu marido?”

Rosa decide ajudar Josué.

Mas Rosa está decidida, mesmo correndo risco com o pai e o próprio marido: “Eu não tenho coragem de deixar o homem sangrando até morrer. Tá decidido. A gente leva remédio para ele, leva comida… Ninguém vai ficar sabendo.”