Guerreiros Do Sol: Jânia e Otília se beijam pela primeira vez

QUE BEIJÃO! Meninas, essa cena de “Guerreiros do Sol” está maravilhosa, Alinne Moraes e Alice Carvalho entregaram uma química de dar inveja, babado!

O amor falou mais alto em Guerreiros do Sol. A novela Original Globoplay, que ganhou cinco novos capítulos nesta quarta-feira (18), surpreendeu o público com um momento carregado de emoção e delicadeza: Jânia e Otília se beijaram pela primeira vez.

Jânia e Otília começam a se aproximar cada vez mais.

A cena acontece no oitavo capítulo, em um momento íntimo entre as duas personagens. A atmosfera é de cumplicidade e tensão, até que Jânia, casada com Idálio, deixa transparecer sentimentos mais profundos pela irmã de Rosa. “Você é muito linda, Otília”, declara, antes de completar: “Linda quando é sincera, é um outro tipo de beleza, rara.”

Otília se sente confunsa com seus sentimentos

Surpresa com o que escuta, Otília responde com um sorriso tímido e um comentário sincero: “Tu também fala umas coisas que eu não ia imaginar nunca no meu juízo, sabia?” A conversa, leve e cheia de subentendidos, ganha um tom mais ousado quando Jânia lança uma provocação carregada de simbolismo: “Sabe que também dizem que se beber da taça de outra pessoa encostando a boca é que nem um beijo?”

Logo em seguida, sem aviso, ela toma a iniciativa e beija Otília, deixando no ar a promessa de novos desdobramentos entre as duas.