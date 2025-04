Grupo Tô Pra Rua conquista público, cresce nas plataformas e faz sucesso pelo Brasil

O grupo de pagode Tô Pra Rua foi criado na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, e vem crescendo de forma consistente. Formado por cinco músicos que uniram talento e autenticidade, o grupo projeta seu sucesso fora do estado de origem, e já se apresentou em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Bahia.

Encontro com Thiaguinho reforça a conexão do Tô Pra Rua com grandes nomes da música.

“A recepção fora da nossa cidade tem sido muito especial. É sempre uma alegria conhecer novos lugares e públicos. Agora, com a oportunidade de sair cada vez mais do estado, esse reconhecimento se torna ainda mais gratificante. Não tem preço pra gente”, afirma o vocalista Bruno Lino, conhecido como Bruninho.

O Tô Pra Rua possui um repertório autoral consolidado em um CD com composições próprias. A canção “Arrasta Pro Lado” se destaca, conquistando o público em diversas regiões do país e sendo executada em rádios pelo Brasil.

Além da presença no rádio, o grupo tem se fortalecido nas plataformas digitais. Atualmente, o Tô Pra Rua soma mais de 80 mil ouvintes mensais no Spotify e 2,7 milhões de visualizações no YouTube, números que demonstram seu alcance crescente. “A internet teve um papel fundamental no nosso trabalho. Foi o primeiro meio que usamos pra levar nossa música até as pessoas e conquistar espaço”, destaca Bruninho.

Grupo Tô Pra Rua amplia alcance e leva música boa e alegria para 5 estados do Brasil.

De olho no futuro, o grupo também sonha em se apresentar no maior festival de samba do Brasil. “Sem sombra de dúvidas, o Samba Recife é um dos nossos grandes sonhos. Fazer parte desse evento seria uma realização imensa pra gente”, revela o vocalista.

A trajetória do Grupo Tô Pra Rua mostra que é possível sair do interior e alcançar reconhecimento, com autenticidade, trabalho constante e conexão com o público.