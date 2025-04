Grazi Massafera faz um post “alfinetando” Cauã Reymond

Genteee, estava aqui almoçando no rooftop do Novotel Leme, quando minha amiga do Cosme Velho me mandou um print da Grazi Massafera.

Acontece que a loira fez uma postagem nos stories de seu instagram que movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (16) que muitos internautas interpretaram como uma “indireta” para Cauã Reymond, seu ex-marido e pai de sua filha, Sofia.

No registro, Grazi posou segurando uma caneca com os dizeres “Lágrimas do patriarcado”.

Essa publicação foi feita pouco tempo depois que Cauã teve seu nome envolvido em acusações nos bastidores do remake de ‘Vale Tudo’. Segundo relatos, a atriz Bella Campos teria chamado o colega de trabalho de debochado, displicente, agressivo e machista. Ambos dividem o protagonismo da nova versão da novela.

Além de Grazi, outra ex de Cauã também se pronunciou sobre o caso. Mariana Goldfarb compartilhou um desabafo nos Stories, afirmando: “Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo… está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”.

Até o momento, Cauã Reymond não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.