“Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa”, dispara deputado federal Jean Wyllis

Fã ou hater? Jean Wyllis falou sobre sua amizade com Grazi Massafera no BBB 5. Em entrevista ao podcast Futeboteco, ele disse que a musa só existe porque ele e Alan, outro participante, tiraram ela do lugar que uma mulher bonita ocupava.

Segundo Wyllys, Massafera se destacou por ter se se aliado a ele e a Alan Passos, com quem a atriz namorou no reality show. “Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. É verdade, justiça seja feita”, disparou.

“Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de gostosa que toda mulher bonita ocupava. Fui eu e o Alan, que namorava com ela na época, que trouxemos ela para outra narrativa. Foi a relação comigo que tirou dela o melhor, mostrou outra coisa para o Brasil”, afirmou.

O baiano ainda comparou a atriz com Sabrina Sato, que participou do BBB 3. “Tudo depende de quem está na casa, porque se fosse outra pessoa, outro elenco, ela [Grazi] não teria ido para esse lugar [de chegar à final], porque Sabrina [Sato] também é uma pessoa muito bacana, e Sabrina não foi para esse lugar da Grazi”, declarou.