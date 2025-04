Grávida de cinco meses, Jogadora de volêi rouba a cena ao continuar atuando nas quadras

Amores, fiquei sabendo que o time de vôlei feminino do Fluminense está atuando nas quadras com um jogador a mais: o bebê Emanuel. É isso mesmo, uma das atletas está gravidíssima e não pensa em entrar em licença maternidade tão cedo. Amiga, haja disposição, hein? Eu mal ando de salto porque é exaustivo, imagina jogar com esse barrigão?

Acontece que a imagem de uma jogadora de vôlei exibindo o barrigão gestacional durante uma partida, está repercutindo entre os internautas. É o caso de Pri Heldes, de 33 anos, que, mesmo grávida de cinco meses, atuou na partida contra o Sesi-Bauru na última quinta-feira (10).

Em entrevista ao Globo Esporte, a atleta comentou sobre a sensação de atuar em alto nível nas quadras com o filho na barriga.

Atleta chama a atenção ao jogar grávida (Reprodução/Sport TV)

“Está sendo muito especial poder viver esse momento com o meu filho. Agora ele já mexe bastante, é muito gostoso. Vou conversando, vou brincando, e assim, eu consigo não ficar preocupada, não deixar de fazer as coisas durante o jogo, os movimentos. Estou curtindo muito, é muito gostoso”, destacou.

Na próxima semana, Pri Heldes, titular e capitã do Fluminense, vai entrar no sexto mês de gestação. Em acompanhamento médico, a levantadora tricolor teve respaldo para atuar normalmente, o nascimento do bebê está previsto para acontecer no mês de julho.

Na web, internautas levantaram questionamentos sobre os possíveis riscos de jogar grávida, tanto para a mãe quanto para o bebê.

“Mesmo com liberação médica, não faz sentido para mim. Gostaria de saber a justificativa do médico. Ela está totalmente exposta a choques mecânicos fortes na região do abdômen”, escreveu um usuário do X.

Ariane e Pri Heldes durante uma partida (Mailson Santana/FFC)

“Isso não é legal, isso é loucura e irresponsabilidade. Ela pode cair e ter descolamento de placenta, isso é extremamente perigoso”, disparou outro.

“Gravidez não é doença, ela tem acompanhamento médico, ela tá jogando por opção dela e tá tudo bem. Risco de queda toda grávida tem até ficando em casa, é óbvio que ela tomou todo cuidado, pra quem assistiu o jogo, viu. E fiquem despreocupados que a temporada pro time dela acabou”, defendeu uma internauta.