Grande Rio fica revoltada após os rumores de Virginia será a substituta de Paolla Oliveira como rainha de bateria

Gente, estou aqui no Forte de Copacabana tomando um brunch bem gostoso, enquanto respondendo algumas mensagens e confesso para vocês, o meu grupo de fofoqueiras está o puro suco do caos após o nome da Virginia como a mais nova rainha da Grande Rio viralizar na internet. E pelo visto que andei vendo nas minhas redes sociais, muitos cariocas ficaram transtornados com essa notícia.

Para quem não, após sua participação na CPI das Bets, o nome da influenciadora começou a circular pelas redes sociais nesta sexta-feira (16) como a substituta de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026. Obviamente, essa notícia desagradou os torcedores apaixonados da agremiação de Duque de Caxias (RJ).

Tanto Virginia quanto a escola de samba estão recebendo uma avalanche de ataques. No X (ex-Twitter) e no Instagram, os internautas falaram que terem escolhido a Virginia para o cargo é “vergonhoso” – esse termo é até um elogio comparado aos outros adjetivos que eles estão recebendo. “Paolla era a onça e Virgínia será o tigrinho”, ironizou um deles, em referência à icônica fantasia da atriz no Carvanal de 2024.