Menu
Kátia Flávia
Busca
Kátia Flávia

Grag Queen congela São Paulo com aparição sobrenatural de Agnes Nunes em show cósmico

Sexta (21) virou terremoto emocional com estreia de “Cósmica”, presença explosiva de Tali e entrada surpresa que fez o público urrar.

Kátia Flávia

22/11/2025 16h52

3fb031c1 1152 4133 8c1e 967616052184

3fb031c1 1152 4133 8c1e 967616052184

Amadas, segura esse salto porque São Paulo tremeu! O planeta Terra precisou de recalibração depois da apresentação que Grag Queen entregou na noite de sexta-feira (21). A diva não subiu ao palco,ela desceu de outra dimensão, arrastando o público para um vórtice de emoção, glitter e vocal que poderia ressuscitar até satélite aposentado da NASA.

O palco virou um portal do multiverso de “Cósmica”, álbum que chega no dia 27 de novembro e já se anuncia como um dos projetos mais poderosos e pessoais da carreira da artista. Era luz, era grito, era emoção… era gente passando mal com classe!

1af8e2b2 ed5e 4b8b 99d8 d95e1b6a877d
Foto: Divulgação

Quando Tali surgiu para cantar “Psicodelicia”, o público não sabia se gritava, filmava ou desmaiava. A conexão entre as duas fez até as cortinas vibrarem. Foi química pura, um choque elétrico coletivo.

4914d91a 15b2 4988 9e39 61f56fc46054
foto: Divulgação

Amores… A NASA não estava pronta. O IML emocional não estava pronto. Nem a própria Grag Queen estava pronta.

7057f89a b6fc 4b81 9610 463de1cc64c0
foto: Divulgação

Agnes Nunes surgiu como uma entidade, num momento tão avassalador que houve grito, pranto, joelho tremendo, mão na cabeça… tudo ao mesmo tempo. As duas se uniram em “Mau Contato”, música que fala de cicatrizes emocionais de quem dá o coração e recebe terremoto. O público? Em estado de quase desmaio coletivo.

“Cósmica” vem aí para revirar o seu mapa astral
Com lançamento marcado para o dia 27 de novembro, o álbum vai trazer uma mistura de disco, soul e pop com assinatura profunda, íntima e ultraemocional de Grag Queen. A maré cósmica já está subindo. Quem resistir, afunda.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado