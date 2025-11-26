“Gracyovos”: a marca que nunca existiu e virou o maior truque publicitário do ano

Preparem as frigideiras, meus amores, porque a marca mais comentada da semana nunca existiu.

Sim, o Brasil acreditou de corpo, alma e proteína que Gracyanne Barbosa havia lançado os tais “Gracyovos”, uma suposta linha de ovos fitness que parecia prontinha para dominar o mercado. E não é que o país caiu como um pintinho recém-chocado? Caiu bonito!

A verdade revelada agora, neste momento, aqui é uma delícia: “Gracyovos” nunca foi uma marca. Foi uma campanha publicitária brilhante, arquitetada pelo Canva e executada pela MField com a precisão de um omelete francês.

A estratégia foi tão bem amarrada que até nutricionista ficou emocionado. A MField colocou em campo Gracyanne Barbosa e mais 17 influenciadores, junto de 18 páginas da Onda, para criar uma narrativa absolutamente convincente — e, claro, totalmente fake. O objetivo? Fazer o Brasil acreditar. E, meu amor, acreditar foi o que o Brasil fez.

As timelines entraram em combustão. Nos grupos de WhatsApp, o povo discutia se os ovos eram orgânicos, enriquecidos com whey, de galinhas marombadas ou se vinham com QR Code para treinos de glúteo. Enquanto isso, o Canva sorria, porque tudo — absolutamente tudo — era criado dentro da plataforma: embalagem, rótulo, logo, identidade visual, vídeo, narrativa. Tudo Canva.

Ela promete ovos finos, para um shape gigante, (Reprodução/Instagram)

E aí veio o plot twist que deixou metade da internet sem ar (e a outra metade morrendo de rir):

Não havia galinheiro. Não havia produção. Não havia ovos. Tudo era um stunt perfeito para mostrar que qualquer criador ou empreendedor consegue produzir materiais profissionais, bonitos e irresistíveis usando apenas o Canva.

E deu certo. Deu tão certo que boa parte do Brasil achou que Gracyanne estava prestes a desbancar marcas reais. Gente jurou que compraria, gente pediu preço, gente perguntou sabor, gente pediu cupom.

Mais do que uma brincadeira, “Gracyovos” virou fenômeno cultural. Em apenas 24 horas, a dúvida tomou conta das redes e gerou exatamente o impacto orgânico que toda marca sonha em ter.

No fim, ficou uma lição digna de case internacional: quando criatividade, narrativa e influência andam juntas, até uma marca imaginária vira verdade absoluta.

Parabéns ao Canva e à MField: vocês deixaram o Brasil em choque sem usar um único ovo de verdade.