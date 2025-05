Gracyanne Barbosa quer voltar para o Belo

Fogo no parquinho! Amores, estava acompanhando um bate-papo baphônico em um portal de notícias no YouTube enquanto preparava meu brigadeiro de chocolate belga. Eis que o repórter faz uma pergunta mega direta a uma influenciadora sobre as chances de reatar um antigo relacionamento… Gente, sem titubear, ela confirmou que deseja o amado de volta. Detalhe, o homem já está comprometidíssimo!

Acontece que, a ex-BBB e musa fitness, Gracyanne Barbosa, revelou ao Portal Leo Dias que deseja reatar o relacionamento com o cantor Belo. No entanto, a influenciadora afirma respeitar o atual romance do ex e diz que, caso haja uma reconciliação entre eles, acontecerá de forma natural.

Em entrevista ao portal, o jornalista Léo Dias questionou a influencer se ela queria voltar para o Belo.

Gracyanne fica sem reação, mas em seguida responde: “Você sabe que eu não minto, e eu não vou mentir. Mas eu não vou falar porque eu respeito ele estar em outro relacionamento”, confessa .

O repórter então dá ênfase à pergunta: “Eu perguntei se você quer voltar pra ele”. Sem papas na língua, a musa fitness declara: “Quero”.

Amores, eu fiquei de cara no chão ao saber dessa declaração baphônica!