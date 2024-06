Graciele revela a verdade sobre suposta briga entre Zezé di Camargo e Luciano

Finalmente alguém resolveu abrir o bico sobre as possíveis brigas da dupla sertaneja, Zezé di Camargo e Luciano. Graciele Lacerda (claro), contou detalhes sobre o possível desentendimento da dupla, colocando fim às especulações.

Conforme reportado pela Contigo, em seu perfil no Instagram, a noiva de Zezé recebeu um questionamento de uma seguidora sobre uma suposta briga entre a dupla. Apesar de estarem envolvidos no projeto dos ‘Amigos’ ao lado de outros grandes nomes do sertanejo, eles também estão cada vez mais dedicados a shows e outros projetos individuais.

Sincera, Graciele preferiu dissipar os rumores de um desentendimento e revelou que, após uma longa carreira lado a lado, os irmãos decidiram priorizar suas individualidades: “Fora os shows, cada um tem a sua vida. E precisamos respeitar as particularidades de cada”, ela explicou e o comentário não passou despercebido entre os internautas.