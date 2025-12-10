Menu
Kátia Flávia
Google Cloud arma o maior aulão de IA da história e vira o EAD dos sonhos de meio milhão de latino-americanos

A nuvem botou o salto, o laquê e ainda entrou para o Guinness com a maior aula híbrida de IA já registrada.

10/12/2025 16h30

Evento conectou 50 universidades da América Latina e instituições brasileiras, como o SENAI-SP, com milhares de participantes online. Foto: divulgação

Querido, segura a peruca porque nem a diva do Vale do Silício esperava essa. O Google Cloud resolveu fazer o básico? Jamais. Meteu um showzão educacional que conectou universidades de nove países e lotou salas presenciais e virtuais com uma multidão de estudantes enlouquecidos atrás de Inteligência Artificial. Resultado? Um registro oficial no Guinness World Records, porque quando se trata de impacto, a plataforma não brinca em serviço.

A nuvem do Google capacitou com êxito milhares de pessoas simultaneamente em habilidades de Inteligência Artificial Generativa, estabelecendo a maior turma híbrida de IA já realizada. Foto: divulgação

O evento aconteceu no dia 6 de dezembro e transformou a América Latina numa sala de aula gigante, híbrida, moderna, cintilante, com mais de 200 mil pessoas absorvendo IA como quem toma espumante num brunch de domingo. Do Brasil ao Peru, da Argentina ao México, milhares de participantes estavam plugados, exibindo aquele olhar de quem finalmente entendeu que o futuro chegou, querida.

Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina, resumiu o bapho com um toque quase professoral. Segundo ele, investir em habilidades digitais não é opção, é sobrevivência. E o recorde conquistado prova que a região já entendeu o recado: quem não falar a língua da IA vai ficar preso no século passado, olhando pro futuro pela vitrine.

Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina. Foto: divulgação

No Brasil, o SENAI-SP foi estrela do rolê. A instituição colocou alunos, professores e labs para ferver, reforçando a parceria com o Google Cloud que já formou mais de 40 mil profissionais. Emerson Costa, diretor do SENAI-SP, não perdeu tempo e chamou a iniciativa de essencial para preparar trabalhadores que não só entendam IA, mas que saibam usá-la com ética e propósito. Um luxo.

Emerson Costa, diretor do SENAI-SP. Foto: reprodução/LinkedIn

E não foi só teoria. O programa “Líder em IA Generativa” colocou todo mundo pra brincar com Gemini, Workspace e engenharia de prompts. Até no-code entrou na pista, permitindo que até o mais analógico dos participantes saísse criando agentes de IA como quem monta playlist.

O evento capacitou mais de 200.000 estudantes e profissionais. Foto: divulgação

No final das contas, minha filha, o recado ficou claro: enquanto muito governo por aí ainda discute o que fazer com o futuro, o Google Cloud já pegou o megafone, colocou glitter e avisou que vai capacitar a América Latina inteira, doa a quem doer. Ah, e só pra constar, eles já trabalharam com mais de 550 universidades e distribuíram 35 mil certificados de Skills Boost nos últimos 18 meses. É sobre isso, e tá tudo bem.

