Glória Pires e Tony Ramos gravarão sequência de ‘Se Eu Fosse Você’ neste ano

O que? Teremos ‘Se Eu Fosse Você’ em 2024? Gente, eu e minhas fofoqueiras do Leblon ficamos malucas com a notícia de Tony Ramos e Glória Pires estarão de volta às telas em breve com a sequência dos filmes de sucesso, ressaltando que tem o 1 e o 2. A informação foi dada pelo portal GShow, que garantiu que o terceiro filme da franquia será gravado ainda neste ano em Miguel Pereira, Rio de Janeiro.

O primeiro filme aconteceu em 2006 e os atores dão vida ao casal Cláudio e Helena. Atingidos por um raio, os dois trocam de corpo e passam a encontrar formas de driblar a situação inusitada do jeito mais confortável para eles, enquanto passam a compreender mais o universo do próprio parceiro.

Os dois ainda viveram um casal de antagonistas Antônio La Selva e Irene Pinheiro. Além da trama recente, o casal já foi um par em Belíssima (2005), Paraíso Tropical (2007), e em Guerra dos Sexos (2012).