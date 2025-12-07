Globoplay detona o Thunder da CCXP25 e transforma anúncio em espetáculo

O Globoplay não participou da CCXP25, ele atropelou a CCXP25. Entrou no Thunder como quem entra num camarote exclusivo e avisou: dez anos não se comemoram com bolo, e sim com avalanche de conteúdo, plateia em surto e elenco desfilando como tapete vermelho global.
De um lado, a plataforma celebrando sua década como streaming mais engajado do país. Do outro, um catálogo que mistura novela, série, reality, filme, documentário, esporte ao vivo e tudo que o brasileiro ama maratonar. O mood era claro: se existe história boa, o Globoplay conta.
A festa começou com Paulo Vieira e Yves Miguel brincando com passado e presente, resgatando memes e modas de dez anos atrás para mostrar como o streaming virou referência nacional. Em seguida, começou a passarela de gigantes: Emilio Dantas, Valentina Herszage, Ana Hikari, Cauã Reymond, Leticia Colin, Mariana Sena, Sabrina Sato, Maya Aniceto e o queridinho da vez, Gustavo Mioto, que já chegou com carisma de protagonista de microdrama vertical.
Os talentos da Ge TV entraram como tempestade esportiva para cravar que 2026 será ano de Copa do Mundo, Olimpíadas de Inverno e um calendário que não dará descanso nem para quem tenta. Futebol, vôlei, tênis, Brasileirão, Copa do Brasil: tudo ali, amarrado no streaming como se fosse coleção nova.
E então veio o momento que fez a plateia virar purpurina: as Novelinhassss. Um novo pilar do Globoplay, curto, rápido, viciante e vertical. Dramaturgia clássica em formato de feed. A estreia vem com Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, estrelado por Maya Aniceto e Gustavo Mioto, além de novelinhas especiais com Bibi Perigosa, Angel, Kelvin e Ramiro, e o pack gratuito de Tudo por uma Segunda Chance. Em 2026, a linha cresce como coleção de luxo.
Depois, o painel serviu spoilers como quem serve canapé em festa de milionário:
- Jogada de Risco traz Cauã Reymond como ex-jogador tentando domar o submundo do futebol.
- Emergência 53 chega com Fernanda Montenegro e um elenco de impacto narrando dramas da linha de frente médica.
- Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário entrega romance, mistério e Mioto fingindo ser pobre por amor.
- Pablo & Luisão T2 retorna com caos familiar, histórias reais e humor raiz.
- Minha mãe com seu pai T2 coloca Sabrina Sato comandando dinâmicas amorosas sob vigilância dos próprios filhos.
- Juntas e Separadas dá voz às mulheres 40+ em tramas de amizade e sobrevivência emocional.
- Vermelho Sangue T2 promete consequências intensas e revelações difíceis.
- Os Outros T3 mergulha em fuga, tensão, vizinhança e violência silenciosa.
- Sessão de Terapia T6 retorna com Selton Mello, novos pacientes e os abismos emocionais que o público ama explorar.
- Arcanjo Renegado T5 chega com ação, conflito, novos nomes e energia de blockbuster nacional.
E para fechar, Gustavo Mioto transformou o Thunder num palco de novela, cantou Com ou Sem Mim e Princesa como quem encerra capítulo especial de 100 pontos no Ibope.
O recado do Globoplay foi simples: o futuro do streaming brasileiro fala alto, brilha sem pedir licença e entrega como ninguém.