Globoplay detona o Thunder da CCXP25 e transforma anúncio em espetáculo

Um desfile de spoilers, talentos e caos delicioso que carimbou os dez anos do streaming com brilho, barulho e Mioto cantando como príncipe pop.

Kátia Flávia

07/12/2025 19h30

Gustavo Mioto e Maya Aniceto marcaram presença para falar sobre a novelinha Original Globoplay ‘Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário’. Crédito: Globo/Bob Paulino

O Globoplay não participou da CCXP25, ele atropelou a CCXP25. Entrou no Thunder como quem entra num camarote exclusivo e avisou: dez anos não se comemoram com bolo, e sim com avalanche de conteúdo, plateia em surto e elenco desfilando como tapete vermelho global.

De um lado, a plataforma celebrando sua década como streaming mais engajado do país. Do outro, um catálogo que mistura novela, série, reality, filme, documentário, esporte ao vivo e tudo que o brasileiro ama maratonar. O mood era claro: se existe história boa, o Globoplay conta.

Impactado com lançamentos, Paulo precisa ser “socorrido” por Emilio Dantas, Valentina Herszage e Ana Hikari, que chegam ao palco para falar sobre ‘Emergência 53’. Crédito: Globo/Bob Paulino

A festa começou com Paulo Vieira e Yves Miguel brincando com passado e presente, resgatando memes e modas de dez anos atrás para mostrar como o streaming virou referência nacional. Em seguida, começou a passarela de gigantes: Emilio Dantas, Valentina Herszage, Ana Hikari, Cauã Reymond, Leticia Colin, Mariana Sena, Sabrina Sato, Maya Aniceto e o queridinho da vez, Gustavo Mioto, que já chegou com carisma de protagonista de microdrama vertical.

imagem do whatsapp de 2025 12 07 à(s) 16.58.20 aad8be01
Cauã Reymond, Leticia Colin e Mariana Sena apresentarem as primeiras imagens de ‘Jogada de Risco’. Crédito: Globo/Bob Paulino

Os talentos da Ge TV entraram como tempestade esportiva para cravar que 2026 será ano de Copa do Mundo, Olimpíadas de Inverno e um calendário que não dará descanso nem para quem tenta. Futebol, vôlei, tênis, Brasileirão, Copa do Brasil: tudo ali, amarrado no streaming como se fosse coleção nova.

E então veio o momento que fez a plateia virar purpurina: as Novelinhassss. Um novo pilar do Globoplay, curto, rápido, viciante e vertical. Dramaturgia clássica em formato de feed. A estreia vem com Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, estrelado por Maya Aniceto e Gustavo Mioto, além de novelinhas especiais com Bibi Perigosa, Angel, Kelvin e Ramiro, e o pack gratuito de Tudo por uma Segunda Chance. Em 2026, a linha cresce como coleção de luxo.

Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário.

Depois, o painel serviu spoilers como quem serve canapé em festa de milionário:

  • Jogada de Risco traz Cauã Reymond como ex-jogador tentando domar o submundo do futebol.
  • Emergência 53 chega com Fernanda Montenegro e um elenco de impacto narrando dramas da linha de frente médica.
  • Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário entrega romance, mistério e Mioto fingindo ser pobre por amor.
Jogada de Risco.

  • Pablo & Luisão T2 retorna com caos familiar, histórias reais e humor raiz.
  • Minha mãe com seu pai T2 coloca Sabrina Sato comandando dinâmicas amorosas sob vigilância dos próprios filhos.
Paulo e Yves voltam ao palco para falar sobre a segunda temporada de ‘Pablo & Luisão’. Crédito: Globo/Bob Paulino
  • Juntas e Separadas dá voz às mulheres 40+ em tramas de amizade e sobrevivência emocional.
  • Vermelho Sangue T2 promete consequências intensas e revelações difíceis.
  • Os Outros T3 mergulha em fuga, tensão, vizinhança e violência silenciosa.
  • Sessão de Terapia T6 retorna com Selton Mello, novos pacientes e os abismos emocionais que o público ama explorar.
  • Arcanjo Renegado T5 chega com ação, conflito, novos nomes e energia de blockbuster nacional.

E para fechar, Gustavo Mioto transformou o Thunder num palco de novela, cantou Com ou Sem Mim e Princesa como quem encerra capítulo especial de 100 pontos no Ibope.

Encerrando o painel, Gustavo Mioto cantou as músicas ‘Com ou Sem Mim’ e ‘Princesa’. Crédito: Globo/Bob Paulino

O recado do Globoplay foi simples: o futuro do streaming brasileiro fala alto, brilha sem pedir licença e entrega como ninguém.

