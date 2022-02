Globo dá resposta rasa para uma possível contaminação por Covid-19 no ‘BBB22’

Após crises de tosse de Viny, ator Tiago Abravanel tem crise durante a madrugada (2)

Os rumores de um possível surto de Covid-19 no ‘BBB22’ têm ganho força dia após dia. Após Viny se queixar de sua tosse, que mesmo tomando xarope não melhorou, o líder da semana, Tiago Abravanel, tossiu muito durante a madrugada, (2). Abrava não conseguiu dormir no quarto do líder, enquanto Viny tossia no quarto Lollipop assistindo à movimentação de lençóis de Maria e Eli.

Segundo o jornalista Alessandro Lobianco, do programa ‘A Tarde é Sua’, Viny está com Covid-19 e está sendo monitorado pelo relógio que os participantes estão usando. Ainda segundo Lobianco, outros dois participantes também estariam com a doença — lembrando que Eliezer e Jessilane também estão tossindo. Será gente?



Em nota, a Rede Globo informou: “Vyni foi examinado, medicado, está bem e sendo acompanhado. Mais uma vez, relembramos que todos os participantes estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia. Desde o início, agimos com muita transparência quando existe qualquer questão relacionada ao coronavírus. E seguiremos assim”. Mas sem nenhuma transparência do que o brother realmente tem.

Poxa Rede Globo, dê um posicionamento melhor né? Não estamos falando de uma simples doença para ser tratada dessa forma.

Ah e vazou fotos da produção arrumando um cenário do programa, e não vimos luvas hein? Cadê o protocolo? Cala-te boca…