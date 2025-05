Gkay revela trauma com procedimentos estéticos nos lábios: “Nunca mais”

Amores, estava finalizando a limpeza de pele com uma máscara dourada e chá de hibisco em uma clínica estética da Urca. Eis que a esteticista me conta sobre o arrependimento que uma influenciadora admitiu ter após realizar procedimentos duvidosos e ficar com o rosto praticamente irreconhecível. Gente, fiquei pasma com as imagens do antes e depois… baphooo!

Bem, a influenciadora Gkay concedeu entrevista ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, e comentou sobre as decepções recentes com procedimentos estéticos realizados no rosto e explicou sobre a remoção do ácido hialurônico da região facial.

“Eu tirei todo o procedimento estético. Tirei todo o ácido hialurônico, principalmente boca e malar. Hoje eu não faço mais. Peguei tanto trauma, que já tenho medo de fazer, crescer de novo e não parar mais”, confessou.

A humorista apontou o preenchimento labial como seu maior pesadelo estético e garantiu que não pretende realizá-lo novamente: “Não volto a botar preenchimento nessa boca nunca mais”, frisou.

Gkay afirmou que o aumento incomum dos lábios lhe gerou inseguranças relacionadas à aparência e chegou a comprometer seu trabalho.

“O dia que realmente mexeu comigo foi quando percebi que meu lábio estava ficando sem sorriso. Tinha tanto preenchimento na minha boca que subiu, cobriu muito meu dente. E eu falei: nossa, estou ficando sem sorriso. E eu trabalho com o sorriso, passando energia para as pessoas. E falei: algo de errado não está certo”, declarou a humorista.

Durante a conversa sincerona, a influencer admitiu que o resultado dos procedimentos não foram culpa dos esteticistas, mas sim de sua insistência em querer lábios maiores.

“Não culpo nenhum profissional, porque eu sempre pedia um lábio maior. Eu via que era uma distorção de imagem da minha parte. Eu exagerei, mas graças a Deus eu me toquei”, desabafou.

E, apesar do trauma, Gkay esclareceu que não desistiu de realizar intervenções de beleza.

“Hoje em dia, eu faço procedimentos estéticos, como laser, botóx, porque a idade está chegando”, completou.