A amizade de milhões: Gkay faz ensaio fotográfico com Natasha Rocha

Fã da humorista conquistou sua amizade na Farofa da Gkay

Quem nunca se imaginou amigo do seu ídolo que atire a primeira pedra. Para a mineira, Natasha Rocha, não foi difícil imaginar e conquistar a amizade da sua ídola Gkay.

Tudo começou com a famosa Farofa da Gkay, e a promoção de levar um fã para curtir os dias de festa. Natasha se inscreveu, entregou seu conteúdo e ganhou a oportunidade de conhecer Gessica, mas não imaginava que seria grande amiga da influencer.

Gkay e Natasha Rocha em Farofa da Gkay (Foto: Divulgação)

Ontem a mineira postou uma homenagem em seu Instagram com um ensaio fotográfico que as duas fizeram juntas. Na legenda Natasha escreveu: “Vocês não têm noção do que é estar do lado da sua ídola!! por isso que eu digo que agradecer nunca é demais e enquanto eu respirar eu vou agradecer! Eu te amo e obrigada por mais uma oportunidade, eu te amo!”.

Fofas, né? A amizade de milhões que a gente precisava para dar um quentinho no coração.