Giovanna Roque anuncia término com MC Ryan SP e solta o verbo: “Não existe mudança pra lixo!”

PRE-PA-RA porque o circo pegou fogo nas redes sociais nesta segunda-feira (5/5)! A influenciadora Giovanna Roque veio a público dar um basta na montanha-russa amorosa com o funkeiro MC Ryan SP — e olha, ela não poupou palavras!

A mãe da pequena Zoe, de apenas um aninho, abriu o coração e soltou os cachorros ao anunciar o término: “Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá”, detonou, com direito a CAPS LOCK de indignação!

E não parou por aí! Giovanna chamou o ex de “manipulador, narcisista, tóxico” e declarou que estava cega por acreditar numa mudança que nunca veio. A musa digital ainda jogou no ventilador que o término foi por motivo fútil e que o funkeiro teria usado a velha tática do “termina pra curtir e volta com a palhaça depois”!

“Esse é o término dele… proposital pra comer gente!”, disparou ela, deixando claro que não vai mais bancar a trouxa da vez.

Em um desabafo forte, Giovanna cravou o fim definitivo do drama:

“Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo. Hoje coloco um ponto final de uma vez por todas”, afirmou, prometendo se reencontrar e se valorizar como nunca.

A relação dos dois foi cheia de idas e vindas desde o início de 2023, marcada por separações, reconciliações e até um episódio gravíssimo de violência doméstica que veio à tona em 2024 — quando um vídeo mostrou a influenciadora sendo agredida pelo cantor.

Agora, a pergunta que não quer calar: será que essa novela chegou mesmo ao último capítulo? Porque, olha… o barraco foi digno de horário nobre!