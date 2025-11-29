Gilmar Mendes anuncia separação após 18 anos de casamento

Segura essa toga, Brasil, porque o ministro Gilmar Mendes sim, ELE está oficialmente solteiro. Agora imagina vocês: eu aqui, em Viena sim, na Áustria, no chiquérrimo Café Sacher Wien tomando o meu chazinho elegante, painço no guardanapo, vista pra Ópera, trapézio de luxo e aí, num deslize de deslumbre, abro a coluna da minha amiga bestíssima, Mônica Bergamo… e PÁ! Dou de cara com essa notícia bombástica. Gente… meu chá esfriou, o guardanapo caiu, o salto afundou no mármore, estou em choque sofisticado!

A separação do casal mais tradicional, emblemático e comentado dos bastidores jurídicos de Brasília acaba de ser confirmada, e o país já entrou em combustão emocional e institucional.

A informação da Mônica Bergamo, a rainha dos bastidores da República, que noticiou a ruptura entre Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa após 18 anos de casamento e uma amizade que atravessou quase cinco décadas.

O casal, que sempre circulou pelos corredores políticos e jurídicos com harmonia, elegância e uma força simbólica enorme, decidiu encerrar a relação mas garante que a amizade, o respeito e o vínculo familiar seguem intactos.

Guiomar declarou:

“Cansamos de ser casados, mas não cansamos e jamais vamos cansar de ser amigos.”

Gilmar reforçou:

“Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito.”

Os dois decidiram colocar fim ao relacionamento amoroso de 18 anos, mas não à amizade que cultivam há quase 50. (Foto: Reprodução)

Os dois se conheceram em 1978, na UnB, estudando Direito na mesma turma, com notas altíssimas e trajetórias paralelas que sempre se cruzaram.

Só foram casar em 2007, quando ambos já estavam separados de relacionamentos anteriores e maduros o suficiente para construir o que Guiomar batizou de “familião” reunindo filhos e netos de ambos, todos convivendo como uma só família.

Os netos, inclusive, chamam Guiomar de “vovó Guio”, título que virou marca registrada nos jantares diplomáticos e nas mesas de cafés de Brasília.

Sim!

Mesmo após o fim da união, Gilmar e Guiomar viajaram recentemente a Lisboa e Roma, onde o ministro participou de eventos jurídicos e manteve a ex-esposa ao lado, como amiga, parceira de vida e presença indispensável.

Para Brasília, isso é praticamente inédito: um casal que se separa, mas permanece na mesma página social, política e afetiva.

Guiomar é uma das mulheres mais influentes do Judiciário: trabalhou no Ministério da Justiça, assessorou ministros do STF, ocupou cargos estratégicos, transitou pelo STJ e TSE e é conhecida como articuladora nata e agregadora absoluta.

Gilmar, indicado por FHC, é um dos ministros mais poderosos do Supremo, com trajetória internacional, doutorado na Alemanha, passagem pelo governo e papel central nos grandes temas da República.

Juntos, formavam uma das duplas mais sólidas e respeitadas da capital.

O ministro Gilmar Mendes está solteiro.

Brasília nunca mais será a mesma.