Gilberto Gil chora ao cantar ao lado de Preta Gil em show lotado

Para tudo! Acabei de receber um vídeo mega comovente em que os queridíssimos Gilberto Gil e Preta dividiram o palco e emocionaram a todos. Gente, foi um verdadeiro espetáculo de sensibilidade compartilhadas em um show lotadíssimo. Amores, os dois se emocionaram tanto, que o público foi às lágrimas também. Parecia cena de filme.

Acontece que, no último sábado (26), o cantor Gilberto Gil, de 82 anos, convidou a filha Preta Gil, de 50 anos, para dividir o palco e cantarem juntos a emocionante “Drão”. O show, que integra a turnê Tempo Rei, foi realizado no Allianz Parque, em São Paulo.

Ovacionada pelo público, Preta recebeu alta no último dia 16 de abril, e contou com manifestações de apoio sobre a árdua batalha contra o câncer no intestino.

Enquanto interpretava a canção, dedicada à mãe de Preta, Sandra Gadelha, Gilberto Gil não conteve a emoção e deixou as lágrimas escaparem. Com o choro do veterano que deseja ver a recuperação da saúde da filha, a comoção tomou conta do estádio.