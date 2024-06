Gianecchini diz que descobriu doença autoimune durante ensaio de peça

Meu Deus! Nosso galã que está arrasando na estreia do musical ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’, contou que foi diagnosticado com uma doença autoimune durante os ensaios do projeto. A doença em questão é a síndrome de Guillain-Barré.

“Desenvolvi uma doença autoimune durante os ensaios que foi me paralisando as mãos e as pernas. Começou a formigar tudo, achei que era psicológico, meu nervosismo, pânico, mas eu nunca tive pânico”, disse em entrevista ao podcast PodDelas.

“Já estava caindo nos ensaios, sem equilíbrio. Fui ao neurologista, ele me internou e comecei tratamento. Falei ‘preciso ficar pronto amanhã’ e o médico falou que o meu corpo ainda ia precisar aprender a andar de novo. Eu ia aos ensaios, mas ficava só vendo. Hoje danço com um salto de 15 centímetros”, disse ainda Gianecchini, que foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré.

A síndrome é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo, conforme informações do site do Ministério da Saúde.