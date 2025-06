Gente como a Gente! Filha do Faustão não segura a emoção ao assistir o show de Beyoncé em Londres

Gente, estou aqui fazendo as malas, pois estou indo para os Estados Unidos assistir alguns shows da minha diva suprema do pop, Beyoncé. Eis que minha amiga de Santa Teresa me manda um print de uma rede social da filha do apresentador Faustão.

Acontece que a Lara Silva compareceu ao show da cantora norte-americana em Londres, capital da Inglaterra. Ela compartilhou um carrossel de registros desse momento icônico em suas redes sociais neste sábado (7).

Nas gravações, ela aparece ao lado de duas amigas com quem dividiu esse momento para lá de especial e emocionante.

Beyoncé está em turnê mundial com o disco “Cowboy Carter”, lançado em março de 2024. Além disso, as filhas da Queen B, Blue Ivy e Rumi estavam presentes na apresentação.

“A artista que mais me fascina desde pequena…Como é bom ser fã. Foi tudo”, escreveu Lara na legenda.