Gatinho, talentoso e comprometido: João Fonseca vira queridinho nacional dentro e fora das quadras

Gente, estou pedindo ajuda às amigas do Rio para decidir qual será meu lookinho ideal para ir à academia interna do Copacabana Palace, porque hoje é o primeiro dia de um personal gato… eis que fico sabendo do sucesso dentro e fora do Brasil que um tenista carioca tem feito nas principais competições da modalidade.

Acontece que o tenista João Fonseca, de 18 anos, conhecido por seu talento nas quadras, tem gerado curiosidade entre os internautas brasileiros por seu carisma com os fãs e discrição na vida pessoal.

O tenista é querido dentro e fora das quadras (Wimbledon)

Natural do Rio de Janeiro, a jovem promessa do tênis brasileiro iniciou sua trajetória nas quadras durante a infância. Motivado pelos pais, João começou a melhorar suas habilidades, ofensivas e defensivas do esporte, treinando com instrutores renomados do Brasil e dos Estados Unidos.

Foi na adolescência que Fonseca começou a dominar as quadras e se destacar em campeonatos juvenis. Em 2023, o jovem tenista foi o primeiro brasileiro a conquistar o US Open Juvenil e alcançar a primeira posição do ranking mundial da categoria.

João Fonseca é um dos destaques no torneio britânico (Wimbledon)

Neste ano, João Fonseca participou do Roland Garros, na França, mostrando um ótimo desempenho. Agora, no torneio de Wimbledon, na Inglaterra, o tenista é um dos principais destaques e está recebendo atenção especial de analistas e potenciais patrocinadores.

Apesar da agenda corrida do jovem atleta, há um espaço especial para a estudante de publicidade e modelo Manu Noronha, de 20 anos, que fisgou o coração de Fonseca.

O tenista conheceu Manu em uma das escolas mais caras do Brasil (Wimbledon)

Manu e João se conheceram quando estudavam em uma das instituições de ensino mais caras do país, a Escola Americana. E, mesmo com a distância causada pelas atuações do amado nas quadras de torneios mundiais, eles não perderam contato, e, atualmente, a relação segue firme e forte.

Amores, o novo crush das brasileiras é comprometidíssimo e focadíssimo na carreira! Adorooo!