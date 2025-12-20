Gatinho preto rouba a cena ao ser flagrado na fila para foto com Papai Noel em Mossoró (RS) 

QUE LINDEZAAAA! Amigas, eu to passando mal com tanta fofura por conta de um vídeo que eu acabei de receber de uma amiga minha que mora em Natal, parece que tem um gatinho preto lá na cidade de Mossoró que acabou viralizando nas redes socais.
Acontece que o gato chamado Sansão segue encantando a todos nas redes sociais e ampliando sua fama. Adotado pelo casal mossoroense Alisson e Priscila, o felino já passou dos 32 mil seguidores em seu perfil do Instagram, @ogatosasaooficial, e acabou chamando atenção pelo seu comportamento calmo e carismático em aparições públicas.
Nesta última semana, Sansão viralizou na web após ser flagrado na fila para tirar foto com o Papai Noel durante o Estação Natal, em Mossoró. Ele estava vestido com uma roupa temática de rena e no colo da tutora Priscila e o bichano aguardava tranquilamente em meio ao público, cena que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
Logo, o passeio virou atração instantânea: celulares erguidos, fotos, sorrisos e olhares curiosos para o “VIP” mais elegante do evento.
No momento de tirar a foto com o bom velhinho, Sansão olhou para ele como se fossem velhos amigos, ficou à vontade no colo, aceitou os carinhos e posou para as fotos como a postura de um modelo profissional. Esse gato é divo mesmo…