Garota do Momento: Bia confessa que não dormiu com Beto

Em cenas previstas para irem ao ar neste sábado, dia 7, em ‘Garota do Momento’, Bia (Maisa) finalmente confessa a verdade para Clarice (Carol Castro): ela nunca dormiu com Beto (Pedro Novaes). Diante da revelação, a dona da Magnifique decide reunir Beatriz (Duda Santos), Ronaldo (João Vitor Silva) e o próprio Beto para que Bia esclareça tudo diante de todos.

Durante o confronto, Beatriz questiona os laudos médicos apresentados por Bia. Pressionada, a jovem admite que o primeiro exame foi forjado por sua avó, Maristela (Lilia Cabral), e que, para garantir um resultado positivo no segundo, passou a noite com Ronaldo. Decepcionada, Clarice ordena que Bia deixe imediatamente a casa de Raimundo (Danton Mello) e vá morar com ela na pensão. Com isso, abre caminho para que Beto possa pedir a anulação do casamento e, enfim, viver seu amor com Beatriz.

Resumos de ‘Garota do Momento’

No gshow, o público fica por dentro de tudo que acontece em ‘Garota do Momento’. Além de notícias, bastidores exclusivos, trechos dos episódios e spoilers, o portal de entretenimento da Globo agora traz resumos semanais em vídeo apresentados pela influenciadora Camila Trianda, que, com muito bom humor, comenta o desenrolar da trama. O conteúdo é liberado na íntegra no site e em cortes nas redes sociais. Confira: https://gshow.globo.com/novelas/resumo/semana/

‘Garota do Momento’ é uma novela de Alessandra Poggi, escrita com Adriana Chevalier, Aline Garbati, Mariani Ferreira, Pedro Alvarenga e Rita Lemgruber. Tem direção de Matheus Malafaia, Mayara Aguiar e Tande Bressane, direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg. A produção é de Juliana Castro e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.