Gabriela Duarte é pega em aeroporto com uma mala cheia de vibradores: “Amor, não é que tinha pinto… Tinham todos os tipos, cores e tamanhos”

Prepare-se para o babado, gritaria e confusão que só uma viagem entre amigas pode proporcionar! Gabriela Duarte, sempre tão reservada, resolveu contar TUDO — e quando digo tudo, é TUDO MESMO! — sobre um episódio surreal que viveu com Ingrid Guimarães durante uma trip pra lá de apimentada à Inglaterra. A revelação quente veio durante o podcast Pod Amiga, apresentado pela própria Gabriela.

Segundo a atriz, elas resolveram dar uma voltinha nada básica por Londres e acabaram dentro de uma loja… digamos, bastante inusitada. “Foi a primeira vez que entrei, mas não era um sex shop normal. Era um puta sex shop, maravilhoso, uma novidade mais maravilhosa que a outra. Aí Ingrid falou assim: ‘Vou levar, independente se vai experimentar ou não’”, contou Gabriela, deixando claro que a farra foi sem limites!

Mas o plot twist veio na volta ao Brasil. As atrizes foram paradas no aeroporto por excesso de bagagem — e adivinha o que estava entupindo a mala? Isso mesmo: uma orgia de brinquedos eróticos! E a solução para o problema? Abrir TUDO no balcão! “A mulher do balcão falou: ‘Tira alguma coisa’. Quando a gente abriu, amor, não é que tinha pinto… Tinham todos os tipos, cores e tamanhos”, descreveu Gabriela, arrancando gargalhadas com o relato. E como cereja do bolo: “E tinha, por incrível que pareça, uns gatinhos atrás da gente”, completou, rindo do mico internacional.

Mas nem só de vibradores vive essa diva! Gabriela também abriu o jogo sobre o fim de seu casamento de 20 anos com o fotógrafo Jairo Goldflus. A separação, que rolou em 2022, marcou uma virada pessoal importante. “Porque achávamos que merecíamos viver outras coisas, porque um ciclo se fechava. [Foi] outra quebra de padrão importante quando me separei. Ao longo de uma vida, é preciso quebrar muitos padrões para respeitar nossa essência”, disse a filha de Regina Duarte, em papo sincerão com o site da jornalista Heloísa Tolipan.