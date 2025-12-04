Menu
Gabriel Leone vira joia viva da Bvlgari em noite de gala em São Paulo

Ator surge lapidado, cintilante e cheio de charme em look black tie enquanto leva o prêmio de Homem do Ano da GQ.

04/12/2025 8h25

Gabriel Leone brilha em joias Bvlgari ao receber prêmio em São Paulo. Crédito: Leca Novo

Na noite quente de quarta, a região do Bela Vista próximo ao magnífico Rosewood parou. Não por causa do trânsito, mas porque Gabriel Leone apareceu polido, brilhante e mais caro que muito bitcoin.

Ele escolheu usar joias Bvlgari em ouro branco e diamantes. Crédito: Leca Novo

O ator, que está nos cinemas com O Agente Secreto, recebeu o prêmio de Homem do Ano na categoria Audiovisual da GQ e resolveu avisar para o Brasil que elegância tem nome, endereço e pulseira incrustada.

Conhecido por sua carreira de ator, Gabriel atualmente está em cartaz nos cinemas ao redor do mundo com o filme “O Agente Secreto”. Crédito: Leca Novo

Ele surgiu com joias Bvlgari em ouro branco e diamantes da coleção Serpenti, que fez o look Louis Vuitton ganhar aquele toque de milionário discreto que nunca é tão discreto assim. Entre os destaques, um brinco solitário da coleção Divas com pavê de diamantes que parecia até falar sozinho.

O ator Gabriel Leone foi reconhecido com o prêmio de Homem do Ano na categoria Audiovisual. Crédito: Leca Novo

Uma visão. Uma joia desfilando joias.

