Gabriel Leone vira joia viva da Bvlgari em noite de gala em São Paulo

Na noite quente de quarta, a região do Bela Vista próximo ao magnífico Rosewood parou. Não por causa do trânsito, mas porque Gabriel Leone apareceu polido, brilhante e mais caro que muito bitcoin.
O ator, que está nos cinemas com O Agente Secreto, recebeu o prêmio de Homem do Ano na categoria Audiovisual da GQ e resolveu avisar para o Brasil que elegância tem nome, endereço e pulseira incrustada.
Ele surgiu com joias Bvlgari em ouro branco e diamantes da coleção Serpenti, que fez o look Louis Vuitton ganhar aquele toque de milionário discreto que nunca é tão discreto assim. Entre os destaques, um brinco solitário da coleção Divas com pavê de diamantes que parecia até falar sozinho.
Uma visão. Uma joia desfilando joias.