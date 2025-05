Gabriel Leone desembarca em Nice com mala RIMOWA icônica a caminho do Festival de Cannes

Ele já chegou causando, bebê! O galã brasileiro Gabriel Leone aterrissou no Aeroporto de Nice neste 17 de maio dando show de elegância até fora do tapete vermelho! E, como todo astro de cinema que se preze, ele não viaja com qualquer bagagem: o ator foi flagrado com uma RIMOWA Original Check-in Large na cor preta — puro luxo, funcionalidade e status global!

A mala, queridinha dos viajantes mais exigentes (leia-se: ricos, estilosos e ocupadíssimos), é da coleção Original, aquela MESMA com acabamento metálico e ranhuras inconfundíveis que viraram símbolo de poder e bom gosto! Robusta por fora, levinha por dentro, essa belezinha foi feita pra durar a vida toda e, claro, pra arrasar nos corredores dos aeroportos mais chiques do mundo!

Com design icônico e fabricação alemã de alta precisão, a RIMOWA não brinca em serviço, e Gabriel também não! Ele está a caminho do Festival de Cinema de Cannes 2025, onde promete brilhar tanto quanto sua bagagem.

Resumo da ópera? Gabriel Leone chegou com tudo: beleza, carisma e uma mala que vale mais que muito look de red carpet. Cannes, prepare-se: o charme brasileiro desembarcou com rodinhas de titânio!