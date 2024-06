Gabi Luthai desabafa sobre pressão em se tornar mãe após os 30 anos: “Caos”

Gabi Luthai não escondeu os detalhes da maternidade dos 30 anos. A esposa de Teo Teló foi questionada sobre a maternidade, alguns meses após ela dar à luz, e ela foi sincera na resposta sobre as dificuldades.

“Como explicar o caos dos 30 anos e ter que se decidir logo entre querer ou não ser mãe?”, escreveu o internauta.

Sincera, Gabi, que recentemente se tornou mãe de Pietro, primeiro filho do casal, desabafou sobre como o tempo é ingrato com as mulheres. “Nem me fale. A idade biológica não acompanha a evolução da sociedade. Hoje em dia podemos sonhar com carreira, realização profissional, mas os óvulos etão lá… decrescendo e ficando cada vez mais escassos”, desabafou a artista, que completou 31 anos em março.

Ela ainda compartilhou uma reflexão que teve sobre sua carreira e relacionamento recentemente. “Esses tempos li um negócio que me deixou pensativa… Em algum post sobre minha gravidez, um cara comentou algo como ‘Gabi tinha tudo para ser uma grande artista, mas virou esposa do irmão do Teló’. E por acaso é ofensa querer um casamento saudável?”, iniciou.