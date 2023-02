Fred Nicácio tem medo de que público goste de Bruno Gaga, diz colunista

Os dois já trocaram farpas internas dentro do reality da Globo e não deixam de ser um case a ser estudado pelos jornalistas

Lucas Pasin deu a sua opinião sobre o jogo no BBB 23 e chegou a conclusão que as minhas fofoqueiras queriam: Fred Nicácio está com medo de que o público tenha comprado o discurso de Bruno Gaga. Os dois têm trocado farpas desde o inpício do programa e o médico chegoua cnahmar Bruno de “bicha caricata”.

“A treta do Fred Nicácio com o Bruno nada mais é do que uma treta pelo palco. O Fred teme o que ele outro dia chamou de bicha caricata, a comparação que ele fez do Bruno com o Gil do Vigor entrega o medo dele”, disse Pasin.

O colunista ainda cita Gil do Vigor, o participante que a gente amou dentro do jogo. O público pode ter criado laços com Bruno pela sua relação com o ex-participante do reality.