Fred Nicácio detona, gratuitamente, Bruno Gaga: “Feio e sem graça”

POST PATROCINADO

O médico afirma que Bruno tem inveja dele e por isso eles não se aproximaram durante a última semana.

Gente, eu acho que o gato se esqueceu que, apesar de ter saído da casa principal, ele continua sendo filmado 24h por dia. Enquanto assistia algumas imagens de Bruno Gaga na casa, já no quarto secreto, o médico Fred Nicácio, começou a detonar o colega de confinamento para Marília.

Como quem não queria nada Fred começou criticando a aparência de Bruno, afirmando que o mesmo era o único que não tinha nenhum tipo de beleza dentro da casa.

“Dos meninos, o único que a gente fala ‘este aqui não é bonito’ é o Bruno. Só ele. Todos os outros têm uma beleza, um charmezinho, um encanto, alguma coisa. Agora o Bruno… Ele é feio e sem graça. Não é nem implicância, eu sei diferenciar muito bem isso. Esteticamente falando”, iniciou o médico.

Não estando satisfeito em ter detonado a aparência de Gaga, Nicácio ainda criticou o seu jeito de ser, afirmando que além de não ser engraçado, Bruno é uma pessoa afrontosa e áspera.

“E não é porque ele é um homem gordo ‘P’. É porque ele não estampa uma beleza, não chama atenção pela beleza. O Black chama atenção pela beleza, todo mundo é bonito. Bota o Bruno no meio, ele destoa do resto. E aí ainda tem esse jeito dele, que, pra mim, é muito mais de afronta do que de graça. Eu não vejo que ele é engraçado, extrovertido. Ele tem um jeito muito mais áspero do que dócil, né?”, continuou Fred.

Tentando minimizar as terríveis coisas que ele tinha dito, Fred, tentou se mostrar sensibilizado com as dificuldades que ele acredita que Bruno tenha enfrentado durante sua vida, como racismo, homofobia e gordofobia, mas essa pose não durou muito tempo.

“Talvez essas tenham sido as formas com que ele conseguiu se apresentar na sociedade para conseguir sobreviver. E tudo bem. Foram as armas que ele conseguiu para se manter vivo. Um homem preto, gay, afeminado, gordo… Você viu as fotos do Anjo? De [como ele era] antes? Ele era um homem gordo M. Mais gordo do que quando foi para o programa. Ou seja: outras vivências. A gente sabe que a gordofobia machuca as pessoas”, disse o médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, o ego do médico falou mais alto e ele afirmou que acredita que Gaga sente inveja dele e por isso eles não conseguiram se aproximar durante a primeira semana do jogo. Tem base uma coisa dessas?

“A gente não pode projetar as nossas dores pessoais nas pessoas e usar isso como um escudo ou como uma arma. O que eu percebo do Bruno às vezes – isso é uma impressão minha, ele nunca me falou isso: que ele me vê como um corpo que ameaça a existência dele. Que pode ser violento contra ele, sabe? Uma pessoa que ele foca até como objetivo. E, em vez de se inspirar, inveja. E isso cria barreiras de aproximação”, finalizou Nicácio.

“Ele não estampa uma beleza, ele não chama atenção pela beleza. (…) Todo mundo aqui é bonito, bota o Bruno no meio aqui, ele destoa do resto”



JURO pic.twitter.com/JhGIAUNd5W — lets (@gossiplets) January 25, 2023