Fotógrafo das estrelas, Vagner Carvalho, lança projeto Boudoir do Empoderamento Feminino

Vagner Carvalho, conhecido por registrar personalidades e artistas com sua lente marcante, lançou o projeto Boudoir do Empoderamento Feminino, que são ensaios íntimos, porém com a proposta de apresentar um olhar profundamente humano sobre autoestima, identidade e cura emocional.

Com o projeto, Vagner aposta em uma iniciativa voltada às mulheres para se reconectarem consigo mesmas. “A fotografia sempre fez parte da minha vida, já são mais de 15 anos de carreira. Mas o Boudoir surgiu recentemente como uma paixão genuína, porque ele vai muito além da estética. Eu percebi que muitas mulheres tinham dificuldade de se enxergar bonitas, valorizadas e suficientes, principalmente por conta da baixa autoestima e de relações que acabam apagando quem elas são de verdade”.

Com objetivo de evidenciar a beleza feminina através de ensaios íntimos, o fotógrafo vem devolvendo autoestima para diversas mulheres. (Foto: Reprodução/ Vagner Carvalho)

O fotógrafo explica como surgiu a ideia do projeto. “Começou como algo íntimo e experimental, mas tomou uma proporção tão bonita e tão necessária que se tornou parte fixa do meu trabalho. Eu sentia a necessidade de criar um projeto que devolvesse a elas esse olhar. O Boudoir, para mim, é uma ferramenta emocional, é sobre resgatar a essência, não sobre poses perfeitas”.

Atualmente, os ensaios do Boudoir do Empoderamento Feminino acontecem em Porto Alegre, na região metropolitana e em outras cidades do Brasil, mas o fotógrafo pretende levar o projeto para fora do país. “Quero que cada vez mais mulheres tenham a oportunidade de viver esse reencontro consigo mesmas”, declarou.

Vagner afirma que as primeiras sessões foram transformadoras, tanto para as mulheres quanto para ele. “Eu vi mulheres chegarem inseguras, tensas, duvidando delas mesmas e saírem leves, emocionadas, se reconhecendo de um jeito totalmente novo. “Muitas disseram que, através das minhas lentes, conseguiram ver como realmente são, e isso não tem preço”.

“O Boudoir surgiu recentemente como uma paixão genuína, porque ele vai muito além da estética”, afirmou Vagner. (Foto: Reprodução/ Vagner Carvalho)

As sessão de fotos para o Boudoir do Empoderamento Feminino não exige corpos esculturais, nem poses que imitem revistas, pois o foco está no que cada mulher traz consigo. “Não é fotografia para seguir padrões, nem para agradar ninguém. É para ela. Muitas mulheres chegam carregando histórias de relacionamentos e ambientes que diminuem sua confiança. E o Boudoir vem como uma libertação”.

Para participar, basta entrar em contato com o Vagner no Instagram @fotografovagnercarvalho, e escolher o pacote que melhor se encaixa na sua busca. “Toda mulher pode participar, independente de idade, corpo, estilo ou experiência em fotografar. O que eu mais reforço é que esse projeto é justamente para quem acredita que não é “fotogênica”, para quem acha que não tem coragem ou para quem nunca se permitiu viver algo assim. O projeto é inclusivo e totalmente acolhedor”, concluiu.