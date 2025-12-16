Foto de Wagner Moura publicada pela Academia do Oscar atinge 1 milhão de interações

Amores, os fãs brasileiros seguem fazendo história na internet! Desta vez, a foto do nosso querido Wagner Moura foi incendiada de interações, após ser publicada no perfil do Instagram da Academia do Oscar.

Acontece que no dia 17 de novembro, a Academy of Motion Picture Arts and Sciences, responsável pelo Oscar, publicou 28 fotos de celebridades do mundo cinematográfico.

A foto de Wagner Moura, cotado para diversas premiações depois da participação no filme O Agente Secreto, foi disparada a que mobilizou mais fãs nas redes sociais. Levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que, do dia 17 ao 28 de novembro, foram mais de 1 milhão de interações, que se dividem em 843 mil curtidas e 168 mil comentários.

A segunda foto que mais mobilizou os usuários foi da atriz norte-americana Lili Reinhart, famosa por interpretar Betty Cooper em Riverdale, com 281 mil interações, valor este 3,5 vezes menor do que os resultados alcançados por Wagner Moura.

O filme O Agente Secreto ganhou as graças do público brasileiro, que espera dobradinha no Oscar depois de Ainda Estou Aqui.

Wagner Moura em ‘O agente secreto’ — Foto: Divulgação

O ator Wagner Moura esteve no centro das conversas! Os internautas ressaltaram o posicionamento político do profissional, que, ao longo da maratona de divulgação, defendeu a democracia brasileira, junto com o diretor Kleber Mendonça Filho.

Além disso, Wagner Moura se consagrou como primeiro brasileiro a ganhar o prêmio de melhor ator em Cannes e teve o reconhecimento de seu trabalho no filme em outros festivais.

O filme brasileiro recebeu dois prêmios e foi ovacionado por mais de 10 minutos no Festival de Cannes. O sucesso foi reforçado pela estreia com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, consolidando O Agente Secreto como o representante oficial do Brasil na corrida pelo Oscar 2026.