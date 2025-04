Fora do BBB, Diego Hypolito e Gracyanne se afastam e trocam unfollow nas redes sociais

Fim de um ciclo! Gente, estava no pilates me alongando na esteira, quando a minha instrutora comentou sobre a troca de unfollow entre dois ex-participantes do BBB. Amores, confesso que fiquei chocada com o fim prematuro do vínculo que foi criado no reality. Espero que um dia eles se resolvam.

Bem, acontece que, após a saída do confinamento, o ex-ginasta Diego Hypolito e a musa fitness Gracyanne Barbosa selaram o fim de uma amizade promissora nas redes sociais. Os ex-brothers tiveram afinidade durante o reality show da TV Globo, porém, com a saída de Diego e as atitudes controversas da musa dentro do confinamento, o vínculo foi encerrado.

Ao ser eliminado do programa e ser apresentado a VTs dos confinados, Diego comentou sobre o desapontamento que teve diante de comportamentos polêmicos da ex-mulher de Belo.

“Eu sinto um sentimento de tristeza, assim, de muita decepção”, declarou na ocasião.

E sobre a troca de unfollow, a coluna da Fábia Oliveira divulgou uma nota da assessoria do ex-ginasta em relação ao caso.

“Neste momento, o Diego prefere não se pronunciar sobre o assunto. Ele está focado em seguir em paz, com respeito por todos os participantes, independentemente de como as coisas se desenrolem daqui pra frente”, garantiu.

Sobre a possibilidade de reatar a amizade, Diego afirmou que está sempre disposto a conversar com Gracyanne, mas que, no momento, prefere aproveitar a sua saída do reality.”

“Se ela vier conversar comigo, eu sempre estou aberto a conversar com qualquer pessoa, mas estou num momento que estou curtindo a minha saída”, ressaltou.