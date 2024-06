Fofoca do Vôlei: porque Sheilla Castro e Gabi Guimarães terminaram o namoro?

Meus amores, hoje é um dia triste para os fãs do vôlei:brasileiro. Parece que o relacionamento das atletas Sheilla Castro e Gabi Guimarães acabou, elas ficaram juntas por dois anos e meio. Nas redes sociais, elas não se seguem mais e as fotos que tinham juntas foram apagadas. Os fãs das duas começaram a notar posts enigmáticos no Instagram que seriam uma possível indireta sobre o verdadeiro motivo para o término delas.

Enquanto, Gabi publicou um story sobre “características para reconhecer uma pessoa manipuladora”, mas deletou o post em sequência. Sheilla repostou uma mensagem de autoajuda: “Se doeu é doEU. Fica que é sEU”.

Só que os internautas colocaram em pauta, que o término de Gabi e Sheilla selaria uma superstição para o possível título do vôlei em Paris 2024. Pois, eles acharam uma coincidência entre o término de Sheilla e Mari, ex-ponteira da seleção, às vésperas do ouro olímpico de 2012 com o recente término de Sheilla e Gabi.