Eita! Flay revela que ficou com colega do ‘BBB20’ e dispara: “Me fazia mal”; Felipe Prior é apontado

Mesmo depois de dois anos, a edição de número 20 do reality show ainda chama atenção…

Revelações! Nesta segunda-feira, (9), Flay, ex-BBB20, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram (@flay) e botou a boca no trombone.

Ao ser perguntada se ficou com alguém de sua edição do reality show, a cantora foi direta e reta! “Sim [me relacionei] e fiquei presa nisso por muito tempo. Me fazia mal, não me respeitava, nem me queria, mas fazia questão de atrapalhar quem chegava na minha vida para me fazer o bem. Até que encontrei alguém que me tratava como eu merecia e decidi me afastar para viver meu relacionamento em paz”, disparou.

E ela parou por aí? Que nada! “Me afastei, mas consegui manter carinho e amizade. Hoje, depois de umas situações que aconteceram e me decepcionaram muito recentemente (precisaram acontecer pra eu parar de botar a mão no fogo porque não me respeita), eu me arrependo super”, contou sem revelar nomes.

Internet aponta que Flay e Prior possam ter cortado amizade (Foto: Reprodução)

A web foi a loucura e apontou Felipe Prior como o rapaz citado por Flayslane viu? Isso porque eles eram bem próximos na edição e após suas eliminações ficaram próximos aqui fora. Fãs do ex-BBB negaram e até resgataram um vídeo que ele diz que não ficaria com ela. E mais: atacaram a coitada sem ter certeza de nada.

A FLAY NUNCA VAI SUPERAR O PRIOR — Rose 👑🍺🦂🌊🌩️ (@tuitarose) May 9, 2022

Eu morro que a Flay ainda passa muito recibo pro Prior kkkkk — Lara. (@larinhacomenta) May 9, 2022

https://twitter.com/makemebloom/status/1523774931569315840

relato forte da Flay sobre o Prior! que bom que ela se livrou dessa bomba 💣 pic.twitter.com/VdjpXDZzrC May 9, 2022

A outra opção seria Gui Napolitano, mas ela o trata como irmão. Inclusive, falou sobre ele quando perguntada se agora ele iria casar, já que namora Thais Braz, ex-BBB21 e ela foi uma fofa dizendo que torce.

Gui Napolitano é um dos apontados do afastamento de Flay (Foto: Reprodução)

E aí? Será que Prior vai se pronunciar? Se Flay não desmentiu é ele mesmo…