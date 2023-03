Flay ameaça desistir da vida de cantora após críticas

Cantora revelou detalhes da sua vida pessoal, depois de virar meme nas redes sociais com a carreira de cantora após sua participação no BBB

Flay usou as redes sociais para desabafar sobre a sua carreira no mundo da música. A ex-BBB contou que pensou em desistir depois de virar meme nas redes sociais e chacota entre os internautas. Flay ainda mostrou estar bem chateada de como usavam a sua imagem para ligar a algo sem talento para fazer o que fazia.

“É doloroso ter noção da artista que me esforcei pra ser, da musicalidade que tenho, ser desmerecida, descredibilizada e desrespeitada o tempo todo, acusações, montagens pra me humilhar, chacota com a minha arte, vocês estão quase conseguindo me fazer desistir, parabéns”, escreveu.

Os fãs ajudaram a musa a sair da bad com comentários bons sobre a sua performance no mundo musical. Força Flay!