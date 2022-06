Flávia Costa manda indireta para Jojo Todynho e detona Leão Lobo em defesa de Léo Dias

Melhor amiga do jornalista desceu a língua no colunista de fofoca após ele falar da postura de Léo

Uma das personalidade mais influentes e comentadas do Rio de Janeiro, Flávia Costa, a melhor amiga do jornalista Léo Dias, gravou uma série de stories defendendo o jornalista de algumas pessoas, entre elas Jojo Todynho e Leão Lobo. A musa não teve papas na língua e provou por A+B que qualquer mentira tem perna curta.

“Eu ia falar o nome do Nescau falsificado. Coitada, alguém tem que avisar ela que ele já não segue ela á muito tempo, ela não precisa nem se decepcionar com ele não, porque ele se decepcionou com ela muito tempo atrás quando descobriu que ela é mentirosa e ardilosa por conta de interesse”, iniciou Flávia, falando de Jojo.

Depois de se pronunciar diante de Jojo, a morena ainda mandou um recado para Leão Lobo. “Eu só recebo relato das pessoas muito preocupadas com Léo. O Leão Lobo falou dele e agora eu vou falar. Quando eu vi ele falando do Léo, primeiro que é um cara que sempre foi colunista social de fofoca, sempre, o cara sempre foi odiado pelos artistas, eu não me lembro bem da história, mas ele é tão cafona que eu não consigo nem lembrar, não dá para comparar ele ao Léo”, disse.

Flávia ainda conta uma história de que no Troféu Imprensa, Leão teria pedido dinheiro em nome de Mamma Bruschetta e dito que ela estava passando fome. “Ele pediu dinheiro para o Léo. Eu falei: ‘Quem vai mandar dinheiro é ele’. Engraçado, falar da amiga por trás pode, falar que a amiga tá fedendo, passando fome, falar lá no Troféu Imprensa pode, né? O que você está falando aí? Queria entender, que moral é essa?”, questionou.