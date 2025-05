Final da Liga Europa da UEFA faz audiência da Band disparar em 65%

Amores, estava na academia para realizar aulas com mini trampolim. Gente, haja fôlego para terminar essa atividade intensamente baphônica… no fim da aula, eu estava simplesmente derretida como se tivesse saído de um spa tropical. Cansada, respirei fundo e sentei-me para recuperar as energias. Eis que ouço um pessoal comentando sobre a audiência de uma emissora durante a exibição de uma final europeia… E como a curiosa que sou, fui conferir!

Acontece que, durante a transmissão da finalíssima europeia entre os clubes ingleses Tottenham e Manchester United, na quarta-feira (21), os índices de audiência da Band exibiram um crescimento expressivo de 65%, com base na média das quatro últimas quartas-feiras, no mesmo horário.

A emissora alcançou a terceira posição isolada com a partida (Reprodução/Bola Rolando)

De acordo com o Kantar Ibope, a emissora alcançou 5,3 pontos de audiência, índice que culminou na terceira posição isolada entre os horários de 16h01 e 17h59.

Com 3,9 pontos de média e 8,3% de share (porcentagem de televisores ligados no momento analisado), a Band viu sua audiência crescer 65%, durante a exibição da grande final da Liga Europa da UEFA, campeonato conquistado pelo Tottenham, após 17 anos de jejum.

A partida histórica foi narrada por Téo José e teve a participação dos comentaristas Craque Neto e Júlio Gomes. A transmissão também contou com a presença do reporter Felipe Kieling, que acompanhou a final direto do Estádio San Memes, em Bilbao, na Espanha.