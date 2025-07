Filme de Sílvio Santos, protagonizado por Leandro Hassum, chega aos cinemas no mês de outubro

Gente, estou aqui no shopping Rio Sul tomando um chocolate quente belga e comendo uma porção de pão de queijo, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Leme falando do novo filme sobre o Sílvio Santos.

Acontece que o longa “Silvio Santos Vem Aí”, conta a história do eterno ícone da televisão brasileira que morreu em 2024, ganhou um cartaz oficial e a data de estreia nos cinemas será no dia 30 de outubro. Protagonizado pelo ator Leandro Hassum, o longa tem direção de Cris D’Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino.

Nesta produção cinematográfica, veremos alguns bastidores do programa que o consagrou como o maior comunicador do país. A cantora e ex-BBB Manu Gavassi interpreta a publicitária Marília.

Já a atriz Regiane Alves integra o elenco principal, no papel de Íris Abravanel, empresária viúva do apresentador. Os atores Marcelo Laham, Gabriel Godoy, Hugo Bonemer e Vanessa Giácomo também fazem parte da produção.

A trama retrata quando o dono do SBT surpreendeu o país ao se candidatar à presidência no ano 1989. A jornalista Marília (Manu Gavassi) é designada para investigar sua vida e prever possíveis ataques dos adversários.

Embora seja um grande ícone da TV, Sílvio Santos sempre manteve sua vida pessoal reservada. O convívio entre o comunicado e Marília gera embates e descobertas. Desse encontro, ambos sairão transformados.