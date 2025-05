Filha de Silvio Santos admitiu que errou em tentar copiar a grade da Record

Gente, estou olhando o meu celular e vendo os comentários das minhas fofoqueiras enquanto assisto a coletiva de imprensa da nova grade do SBT e fiquei sem reação com a declaração da minha querida e intima Daniela Beyruti,

Acontece que, a presidente do SBT admitiu pela primeira vez e publicamente em reunião com afiliadas que o canal havia se tornado uma “cópia mal feita da Record”. Ela assumiu que erraram ao tentar copiar a programação da emissora rival e que esse foi o motivo do afastamento do público.

Ela garantiu que a nova grade irá resgatar o “DNA histórico” do SBT com conteúdos mais leves, alegres e voltados para a família. “Temos que mostrar coisas boas, agregar à vida dos telespectadores com alegria e otimismo”, disse.

Além disso, Dani disse que a abordagem pesada e sensacionalista foi a responsável pela queda de audiência da emissora, inclusive nos telejornais locais. “Ninguém merece assistir uma cena de atropelamento 10 vezes seguidas”, desabafou. Por isso, pediu que as afiliadas adotem um tom mais construtivo nas notícias e reforçou que o público precisa sair melhor após assistir aos telejornais.