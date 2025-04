Filha de Maria Gladys se defende de acusações de roubo: “Jamais roubaria minha mãe!”

A polêmica envolvendo a lendária atriz Maria Gladys acaba de ganhar um novo capítulo digno de novela das nove! Acusada nas redes de ter colocado a própria mãe na pior, Maria Thereza, sua filha, surgiu nas redes sociais cuspindo fogo e rebatendo com todas as letras!

“Eu não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo minha mãe. Eu sou a filha que mais ajuda ela. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso pode me prejudicar seriamente porque agora eu estou como a canalha que rouba a aposentadoria da mãe e não é nada disso”, disse ela, visivelmente abalada em um vídeo publicado no Facebook.

E ela não parou por aí! Maria Thereza deu detalhes minuciosos da rotina recente da mãe, com direito a hospedagens fiadas, passeios por Copacabana e visitas a bares! Segundo ela, Maria Gladys estava curtindo a aposentadoria à sua maneira – e o dinheiro foi todo gasto com diárias de hotel, comes e bebes!

“Ela ficou duas noites fiado, pagou depois que recebeu a aposentadoria. Aí foi bar, Copacabana, hotel no Catete… Depois, peguei um táxi e mandei ela para uma pousada. Mas ela não quis ficar e foi sozinha para Santa Rita do Jacutinga!” — UAU!

A filha garante que, ao contrário do que se espalhou por aí, a atriz nunca dormiu na rua e jamais pediu esmola. “Quando acabou o dinheiro dela, ela estava na pousada. Quase indo pra rua? Sim. Mas nunca foi! Fiz até uma vaquinha pros amigos ajudarem.”

E como se não bastasse, Maria Thereza ainda revelou o sacrifício pessoal que está prestes a fazer: “Vou vender meu apartamento em Copacabana para ajudar minha mãe.”

E encerra com um grito de indignação que ecoou pela internet:

“Só o que faço é ajudar. Isso tudo não faz o menor sentido, e eu tenho como provar, todos os lugares onde ela passou e gastou o dinheiro dela. Ela gasta, tá certa, tem que gastar, o dinheiro é dela. Mas eu jamais roubaria minha mãe. Isso é uma mentira”

O bafão familiar continua dando o que falar — e a gente segue de olho em cada detalhe! Porque, meus amores, nessa história, o drama é de verdade e a pipoca é obrigatória!