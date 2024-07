Filha de Celso Portiolli ganha espaço na programação do SBT com podcast

Olha ela! Laura Portiolli, filha do apresentador, Celso Portiolli, ganhou espaço na grade da emissora de Silvio Santos, porque, em breve, a emissora começará a exibir o podcast apresentado pela jovem na internet.

A atração vai ao ar na faixa SBT Podnight, que vai ao ar nas madrugadas e leva os principais podcasts da internet para a TV. Laura é a apresentadora do PodC Mais, uma variação do programa comandado por seu próprio pai na web.

A informação foi confirmada por Portiolli durante o matinal Chega Mais, na última sexta-feira, 28. Segundo as informações do F5, da Folha de S. Paulo, a previsão de estreia é para o mês de agosto, quando a emissora faz aniversário. “A Laura vai estar aqui no SBT agora, no PodNight, vai entrar o podcast dela”, disse o apresentador. Segundo ele, apenas a filha mais velha quer ser apresentadora em algum momento.

“O Pedro não quer saber muito. A Luana eu achei que ia para a televisão, mas não quer saber. Não sei. Eu faço igual meu pai: ‘Faça o que você quiser, depois não venha reclamar’. Então cada um que siga seu caminho, descubra seu talento, sua vontade”, disse ele.