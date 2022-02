Emocionante! Tiago Abravanel promete festa de 15 anos para Jessilane

A bióloga não teve a festa que tanto sonhou e o ator disse que realizará o sonho dela

Meu coração não aguenta! Tiago Abravanel é inimigo do entretenimento, mas tem um coração muito bonito! Em conversa com Jessilane, ele lhe agradeceu por conhecer sua história, durante a festa desta quarta-feira, (16).



Jessilane e Tiago se abraçam em festa

Jessi, então, o abraçou e ele disse: “E se eu não conseguir realizar uma coisa que eu quero realizar aqui dentro ainda, que é ver a sua festa de 15 anos [tema da festa caso Jessi seja líder], eu prometo que eu vou realizar essa festa lá fora. Eu prometo do fundo do coração! Você vai ter sua festa de qualquer jeito! Aqui dentro ou lá fora! Você vai realizar esse sonho”. Não deu para segurar as lágrimas assistindo, de verdade.

A bióloga então, chorou copiosamente e disse que não era sobre isso e ele falou que prometia sim essa festa.

Para quem não sabe, esse é o maior sonho da professora. Quando ela completou essa idade tão bonita na vida de uma menina, não conseguiu ter sua festa por condições financeiras, e mesmo com 26 anos, ainda pensa nisso. Ela merece tanto!

Isso aqui foi lindo. Tiago prometendo que se Jessi não conseguir ser líder e ter a sua festa de 15 anos lá dentro, ele vai realizar esse sonho pra ela aqui fora #BBB22 pic.twitter.com/5y46xitTiW — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 17, 2022