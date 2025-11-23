Ferrari Testarossa 1988 retorna ao Brasil em leilão digno da alta realeza automotiva

Amores da minha vida, atenção porque isso aqui não é uma simples pauta:

é um desfile de luxo sobre quatro rodas, é história pura, é o tipo de objeto que uma perua milionária como eu jamais estacionaria… eu exibiria.

A lendária Ferrari Testarossa 1988, aquela mesma eternizada em Miami Vice, volta ao Brasil como estrela absoluta da segunda edição do iArremate Classic Rides,um evento já aguardado por colecionadores, apaixonados e, claro, por todas as pessoas que valorizam o poder de entrar em um lugar e fazer silêncio, apenas com o ronco de um motor V12.

O catálogo já está aberto e recebendo lances online até 25 de novembro.

Ou seja: quem piscar, perde.

Ferrari Testarossa 1988 – Foto: Divulgação

Com motor V12 plano de 4,9 litros, 390 cv, câmbio manual de cinco marchas e design assinado pela casa italiana Pininfarina, a Testarossa de 1988 representa tudo o que a década de 80 tinha de melhor:

exagero, poder, estética afiada, moda futurista e um comportamento urbano que gritava protagonismo.

Ela não era apenas um carro ,era uma declaração de estilo, a síntese do luxo performático.

Ferrari Testarossa 1988 – Foto: Divulgação

A mesma energia que movia artistas, arquitetos e designers naquela época também moldava os contornos dessa máquina.

E agora, meu amor… ela pode ser sua.

A estrela colocada em disputa é a versão francesa homologada para Mônaco, com apenas 43 mil km rodados e revisão completa já garantida para 2025.

Ferrari Testarossa 1988 – Foto: Divulgação

E o babado não para aí: ela pertenceu à tradicional Gallery Aaldering, referência europeia no universo dos clássicos de luxo.

Ou seja: é carro de família rica, amor. De berço.

Ferrari Testarossa 1988 – Foto: Divulgação

Vinícius Villela, CEO do iArremate, resume com precisão:

“O universo dos automóveis clássicos conecta diretamente ao nosso propósito: unir história, valor artesanal e o prazer absoluto da experiência.”

Não é um carro, é um patrimônio emocional com motor ronronando o som da riqueza.

Além da Testarossa, outros ícones estarão disponíveis:

• Volkswagen Passat GTS Pointer 1986

• BMW 850Ci 1991

• Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth 1986

• Entre outros clássicos que definiram eras

É literalmente um baile de gala automobilístico.

O iArremate Classic Rides não entrega apenas venda: ele entrega curadoria, história, cultura e prazer ao volante.

É arte com volante, é desejo com placa, é emoção com documento.

Serviço

Leilão iArremate Classic Rides

25 de novembro de 2025

20h

Catálogo e lances: https://www.iarremate.com/classic-rides/002