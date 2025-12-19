Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

FENDI lança coleção cápsula chiquérrima inspirada na 5ª temporada de ‘Emily em Paris’

Maison italiana aposta no glamour da série da Netflix e apresenta bolsas icônicas em edição limitadíssima

Kátia Flávia

19/12/2025 11h32

whatsapp image 202 12 19 at 11.22.31

Coleção limitada da FENDI celebra a 5ª temporada de Emily in Paris. (Foto/Reprodução: Netflix)

Amadas, alguém segura o meu croissant! A FENDI resolveu entrar de vez no universo de Emily in Paris. A marca anunciou, junto com a estreia da tão aguardada quinta temporada da série da Netflix, uma coleção cápsula especial que é praticamente um convite pra passear por Paris fazendo pose.

Tudo muito sincronizado e estratégico, como só uma maison dessas sabe fazer.

A tal coleção é edição limitada! Vai estar disponível só em boutiques FENDI selecionadas pelo mundo e no site da marca.

whatsapp image 2025 12 19 at 11.221
Emily in Paris ganha bolsas exclusivas da FENDI. (Foto: Divulgação)

E claro que eles não brincaram em serviço! Entram em cena duas bolsas Baguette e uma Peekaboo, aquele trio que faz qualquer cartão de crédito suar frio.

As peças vêm com espírito leve e sofisticado que virou marca registrada da série criada por Darren Star, mas com o carimbo FENDI bem estampado.

Tem etiqueta exclusiva, tecido com efeito de tapeçaria e o tal do FENDI Dots, que mistura o logo FF com poás inspirados no Art Déco. É o tipo de detalhe que a gente comenta olhando de perto, com taça na mão.

whatsapp image 2025 12 19 at 11.22.31
Coleção limitada da FENDI celebra a 5ª temporada de Emily in Paris. (Foto/Reprodução: Divulgação)

A paleta é puro charme. Marrom com rosa pra quem gosta de impacto e bege acinzentado com verde menta pra quem prefere fingir discrição.

Tudo bem pensado pra esse universo fashion que a Emily adora desfilar por aí!

